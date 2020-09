GF Vip: “Iannone aveva firmato, Berruti contento”, Signorini spiega i forfait (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tutto pronto per il Grande Fratello Vip 5 che partirà lunedì 14 settembre. Il cast completo è stato svelato, così come la conduzione dove ci sarà per il ‘bis’ Alfonso Signorini, coadiuvato da Pupo e Antonella Elia in qualità di opinionisti. Il direttore di Chi, lungo le colonne del magazine, ai nastri di partenza del … L'articolo GF Vip: “Iannone aveva firmato, Berruti contento”, Signorini spiega i forfait proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

Novella_2000 : Due vip che avrebbero dovuto far parte del cast (ma che sono saltati all'ultimo) - blogtivvu : Andrea Iannone sta con una ex del Grande Fratello Vip? ? ? Ti raccontiamo tutto nelle nostre #InstagramStories (Swi… -

