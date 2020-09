Gemma Galgani tradisce Nicola | Anticipazioni Uomini e Donne 9 settembre (Di mercoledì 9 settembre 2020) Anticipazioni scandalose a Uomini e Donne: Gemma Galgani tradisce Nicola Vivarelli con un nuovo corteggiatore decisamente appariscente. Scopriamo quale sarà la reazione di Sirius. Nella puntata di oggi di Uomini e Donne succederà qualcosa di decisamente sorprendente. A quando sembra, il lifting fatto da Gemma Galgani ha dato immediatamente i suoi frutti. La dama torinese, … L'articolo Gemma Galgani tradisce Nicola Anticipazioni Uomini e Donne 9 settembre proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

trash_italiano : Roma, 2020 Maria De Filippi e Gemma Galgani vanno insieme agli Studi Elios per registrare la prima puntata di… - CaropreseAldo : RT @trash_italiano: Roma, 2020 Maria De Filippi e Gemma Galgani vanno insieme agli Studi Elios per registrare la prima puntata di #uominie… - Ale7_23 : RT @TRASHPERSON18: In attesa della puntata eccovi una perla #uominiedonne UeD Trono Over (2019): Gemma Galgani e la notte “hot” con Juan… - HarmonyHalliwel : @aly223 esiste davvero, ma è un'altra Gemma Galgani - SonoilCdS : @AndreeCucc Ma soprattutto: chi è Gemma Galgani -