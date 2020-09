Formula 1 - Sergio Perez lascia la Racing Point (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il team Racing Point, che il prossimo anno diventerà Aston Martin F1 Team, ha confermato che Sergio Perez lascerà la squadra al termine della stagione 2020, dopo sette anni di collaborazione. Si attende ora l'annuncio del nuovo pilota per il team di Silverstone: due le ipotesi del mercato piloti, entrambe affascinanti.Il saluto della Racing Point. Il GP di Abu Dhabi del 13 dicembre di quest'anno sarà l'ultimo che Sergio Perez e la Racing Point correranno insieme. Il pilota messicano lascia il team che era diventato quasi una seconda famiglia e che lo aveva visto sempre fedele anche ai tempi difficili della Force India e del fallimento. Poche ma sincere parole quelle pronunciate dal ... Leggi su quattroruote

Sergio Perez lascerà la Racing Point a fine stagione: è stato lo stesso messicano a dare la conferma ufficiale. Un colpo di teatro per il mercato piloti, un assist a tutte le voci che da tempo indican ...Ecco come il team di Maranello si sta preparando alla gara numero milla della propria storia in Formula 1 ...