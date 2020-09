Coronavirus, l’appello del Papa: “No agli interessi di parte sui vaccini”. E attacca tutti quelli che se ne lavano le mani: “Devoti di Ponzio Pilato” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Nuovo appello del Papa per un vaccino per tutti. Bergoglio, all’udienza generale, ricorda che “la crisi che stiamo vivendo a causa della pandemia colpisce tutti; possiamo uscirne migliori se cerchiamo tutti insieme il bene comune. Purtroppo, assistiamo all’emergere di interessi di parte. Per esempio, c’è chi vorrebbe appropriarsi di possibili soluzioni, come nel caso dei vaccini. Per poi venderlo agli altri”. “Alcuni – denuncia Bergoglio – approfittano della situazione per fomentare divisioni: per cercare vantaggi economici o politici, generando o aumentando conflitti. Altri semplicemente non si interessano della sofferenza altrui, passano oltre e vanno per la loro strada”. Da qui l’anatema a braccio: ... Leggi su ilfattoquotidiano

