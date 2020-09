Coronavirus, il virologo Pregliasco sullo stop al vaccino: “Nulla è perduto, verificare la correlazione” (Di mercoledì 9 settembre 2020) “Nulla è perduto. Quella che è stata segnalata è una situazione normale negli studi clinici, che dimostra che lo studio è stato strutturato in maniera corretta. E dimostra anche la necessità che questi trial vengano strutturati in modo corretto”. Così il virologo dell’Università degli Studi di Milano Fabrizio Pregliasco commenta all’Adnkronos Salute lo stop alla sperimentazione del candidato vaccino anti-Covid sviluppato da AstraZeneca e Università di Oxford, dopo un possibile effetto collaterale in un volontario. “Si tratta di una infiammazione al midollo spinale. Ora bisogna verificare se sia correlata” al vaccino in sperimentazione, dice Pregliasco. ... Leggi su meteoweb.eu

Vaccino Astrazeneca-Oxford, stop ai test.

AstraZeneca ha comunicato di aver sospeso momentaneamente tutti i test clinici sul vaccino contro il coronavirus che sta sviluppando in collaborazione con l’Università di Oxford, dopo che uno dei part ...

