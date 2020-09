Berlusconi: “Il Covid19 malattia infernale” (Di mercoledì 9 settembre 2020) ROMA – “Sto lottando per uscire da questa infernale malattia, è molto brutta. Qui in ospedale hanno fatto tanti esami e io sono risultato tra i primi 5 per forza di come il virus ha preso la persona. Ce la sto mettendo tutta e spero proprio di farcela”. Lo ha detto ieri Silvio Berlusconi, durante un collegamento telefonico con una manifestazione elettorale di Forza Italia in Valle d’Aosta. Leggi su dire

fanpage : “Il mio tampone risultato positivo, mi hanno detto i medici, era il numero uno per carica virale. Questa è la confe… - Antonio_Tajani : Ho sentito al telefono @berlusconi. È determinato e mi ha riempito di consigli per la campagna elettorale. Sono fel… - VauroSenesi : #Libero #Feltri: '#Putin ha regalato a #Berlusconi, sofferente per il Covid, una dose del vaccino russo'... La mia… - palinaciani : RT @manginobrioches: #Berlusconi: 'Sto lottando per uscire da questa infernale malattia, è molto brutta. Qui al San Raffaele hanno fatto mi… - Agenzia_Dire : #Berlusconi: 'Sono risultato tra i primi 5 per forza del virus'. -

