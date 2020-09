Banchi Nuovi per Le Scuole, Conte: Arriveranno a Ottobre (Di mercoledì 9 settembre 2020) Intervistato alla Festa dell’Unità, il Premier Giuseppe Conte parla di Banchi per la scuola: “A fine Ottobre Banchi Nuovi in tutte le classi“. La Ministra Azzolina unisce le sue rassicurazioni a quelle del Premier: “La consegna è già cominciata il 28 di agosto e proseguirà nelle prossime settimane“. “Come comunicato dal Commissario straordinario per l’emergenza con nota del 3 settembre 2020, la distribuzione dei Banchi è stata avviata partendo da alcuni luoghi particolarmente colpiti nel corso della prima fase della pandemia, come Codogno, Alzano, Nembro, le città di Bergamo, Brescia, Piacenza e Treviso, e sta continuando sull’intero territorio nazionale in 17.863 plessi scolastici, per ... Leggi su youreduaction

