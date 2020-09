Affermò “Covid è punizione di Dio per i gay”, ora è positivo il patriarca ortodosso Filaret (Di mercoledì 9 settembre 2020) Disse “la pandemia è punizione di Dio per i gay”, ora il patriarca ortodosso Filaret è risultato positivo al Covid-19. A darne notizia il sito ufficiale della Chiesa ortodossa dell’Ucraina, spiegando che il religioso, 91 anni, è ricoverato in condizioni stabili.″Vi informiamo che sua Santità il patriarca Filaret di Kiec è risultato positivo al test per il Covid-19″, recita la nota diffusa dalla Chiesa, spiegando che ″il patriarca è ora ricoverato e le sue condizioni di salute sono giudicate soddisfacenti″.Nel mese di marzo Filaret fece notizia quando, intervistato da una tv ucraina, disse che il coronavirus era ″una ... Leggi su huffingtonpost

