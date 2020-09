Un cristiano condannato a morte in Pakistan per blasfemia (Di martedì 8 settembre 2020) Purtroppo non è la prima volta; un tribunale di Lahore, nel Pakistan orientale, ha condannato a morte per blasfemia un cittadino di fede cristiana. Si tratta di Asif Pervaiz, 37 anni, accusato di aver ... Leggi su globalist

Purtroppo non è la prima volta; un tribunale di Lahore, nel Pakistan orientale, ha condannato a morte per blasfemia un cittadino di fede cristiana. Si tratta di Asif Pervaiz, 37 anni, accusato di aver ...

