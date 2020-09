Ufficiale: Cosenza, Occhiuzzi firma fino al 2023. Moschella il vice (Di martedì 8 settembre 2020) Il Cosenza, dopo la pazza salvezza della passata stagione, è pronta a ripartire in Serie B con Roberto Occhiuzzi che ha firmato un contratto fino al prossimo 2023. Questa la nota Ufficiale del club calabrese che annuncia il suo staff: “La Società Cosenza Calcio comunica la composizione dello Staff Tecnico per la stagione 2020/2021. Confermato nel ruolo di Allenatore Roberto Occhiuzzi, che ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2023. L’Allenatore in Seconda sarà Ivan Moschella, proveniente dall’esperienza di tecnico della Primavera del Crotone. Rimangono nello staff Pierantonio Tortelli e Luigi Carnevale, in qualità ... Leggi su alfredopedulla

