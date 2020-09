Tragedia a San Felice Circeo, fatale la caduta da una scala: giovane bracciante indiano muore in una serra (Di martedì 8 settembre 2020) San Felice Circeo, una giovane bracciante indiano di 26 anni, è morto mentre era a lavoro all’interno di una serra. Secodo le prime ricostruzioni, a rivelarsi fatale sarebbe stata la caduta da una scala, in seguito alla quale il giovane avrebbe battuto la testa. Al momento sono stati interrogati sia i colleghi della vittima sia il datore di lavoro. Sarebbe stato quest’ultimo a portare il ragazzo in ospedale, con la propria auto, senza chiamare un’ambulanza. Sono inoltre a lavoro i Carabinieri che aspettano l’esito dell’autopsia. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Tragedia a San Felice Circeo, fatale la caduta da una scala: giovane bracciante indiano muore in una serra - san_sesco : RT @giorgiodean: Una tragedia immane, che rende la misura del fallimento dello stato e di tutti noi. Per una nuova Italia è necessario ri… - gaiaitaliacom : Tragedia sfiorata lungo strada Via Salicello del Comune di San Felice sul Panaro - sassuolnewsgaia : Tragedia sfiorata lungo strada Via Salicello del Comune di San Felice sul Panaro - GazzettinoL : Toscana notizie del 6 Settembre Tragedia a Tirrenia crollati trenta metri di mura medievali a Pistoia Ardenza assem… -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia San Tragedia nel Foggiano, un morto e ben 11 feriti in violento impatto sulla San Severo-San Marco in Lamis l'Immediato Baby sitter italiana difende una bambina e viene uccisa di botte in una casa in Svizzera

Uccisa di botte mentre cercava di difendere la bambina che le era stata affidata da un malintenzionato nella casa dove era governante e baby sitter: è la vicenda che ha coinvolto Teresa Scavelli, ital ...

L’ultima lettera di Lorenzo Niero, morto in un incidente stradale: «Ho capito le persone e la vita»

MIRANO - C’è il nulla osta ai funerali di Lorenzo Niero: l’addio al massaggiatore 23enne, morto nello schianto della sua auto alle prime ore di sabato in via Scaltenigo, è in programma domani, mercole ...

Uccisa di botte mentre cercava di difendere la bambina che le era stata affidata da un malintenzionato nella casa dove era governante e baby sitter: è la vicenda che ha coinvolto Teresa Scavelli, ital ...MIRANO - C’è il nulla osta ai funerali di Lorenzo Niero: l’addio al massaggiatore 23enne, morto nello schianto della sua auto alle prime ore di sabato in via Scaltenigo, è in programma domani, mercole ...