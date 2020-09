"Sconcertato, non so cosa facciate voi con le vostre fidanzate". Salvini schianta in diretta Travaglio | Video (Di martedì 8 settembre 2020) Anche Mario Giordano torna sul bacio tra Matteo Salvini e Francesca Verdini al Lido di Venezia in occasione della visita del leader della Lega alla Mostra del cinema, e soprattutto il clamoroso e immotivato polverone mediatico sollevato dall'"evento". In collegamento con la prima puntata della nuova stagione di Fuori dal coro c'è proprio Salvini, che commenta ironico: "La cosa che mi ha Sconcertato è che per due giorni su alcuni giornali, penso a Repubblica o al Fatto quotidiano, hanno commentando il bacio alla mia fidanzata dicendo chissà quale significato politico avrà quel bacio. Si tratta di un bacio, non so cosa facciano loro con le loro mogli e le loro fidanzate, da noi si usa così...". Leggi su liberoquotidiano

monterenzi : Sono addolorato e sconcertato. Non può esistere che l’Italia, l’Europa, il mondo intero non intervenga in aiuto di… - MASSIMORNA1 : @marieta99044909 Approvo L'abilita' Italiota di fare 'distrazione di massa' Parlar d' altro per non nominare il vero problema Sconcertato - SimoneBonzanini : @MaurilioVitto Ma in quel caso la meccanica non funzionava al contrario? Sono un po' sconcertato! ?? - 1Marco_F : @NiccoloPacella Io non ci posso credere. C'è gente che ancora risponde seriamente a quello. Ogni volta rimango sconcertato - breveinutile : @maxlevelaudio Non c'era libertà politica, ma quella sociale sì. L'evoluzione non è mai lineare, e il flusso e rifl… -

Ultime Notizie dalla rete : Sconcertato non Mancuso: “Sconcertato che un fascista sia candidato con De Luca” La Repubblica “Formia non può più morire di traffico”, l’affondo del Comitato

“Basta, Formia non può più morire di traffico, d’inerzia e di crisi economica”. Così inizia la lunga nota del Comitato permanente per l’Incolumità Stradale degli Abitanti di Formia indirizzata al Pref ...

Il proprietario sconcertato: «È una tragedia troppo grande»

L’installazione si trova in un’area recintata e con l’accesso vietato La coppia è entrata nel giardino scavalcando la siepe per fare la foto L’indagine L’ipotesi di reato è di omicidio colposo e st ...

“Basta, Formia non può più morire di traffico, d’inerzia e di crisi economica”. Così inizia la lunga nota del Comitato permanente per l’Incolumità Stradale degli Abitanti di Formia indirizzata al Pref ...L’installazione si trova in un’area recintata e con l’accesso vietato La coppia è entrata nel giardino scavalcando la siepe per fare la foto L’indagine L’ipotesi di reato è di omicidio colposo e st ...