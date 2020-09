Quando inizia l’Eredità? (Di martedì 8 settembre 2020) Sta per tornare anche Flavio Insinna, dopo tutte le altre trasmissioni ora sappiamo anche Quando inizia l’Eredità. La prima puntata della nuova stagione andrà in onda lunedì 28 settembre alle ore 18:45 subito dopo La Vita in diretta. Il gioco a premi prodotto in collaborazione con Banijay torna sempre con la conduzione di Flavio Insinna, ormai diventato padrone di casa di questo quiz, e con le sue professoresse, che quest’anno però saranno solo due invece di quattro. Ballando con le stelle inizio ufficiale il 19 settembre inizia l’Eredità: ecco chi sono le professoresse View this post on Instagram Novità per L'eredità 2020 2021.Ci saranno solo 2 professoresse nel programma sono: Ginevra e Sara.L'eredità non ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

