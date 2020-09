Petilia Experience, focus sul territorio del Greco di Tufo (Di mercoledì 9 settembre 2020) Ad Altavilla Irpina il focus “Petilia Experience” dedicato al Greco di Tufo con Teresa Bruno. Come prenotarsi per le degustazioni. Tutto è pronto per sabato 12 settembre, quando, ad Altavilla Irpina, con il titolo di “Petilia Experience” – prenderà vita un focus sul Greco di Tufo con Teresa Bruno. Una nuova e attesa occasione per … Leggi su 2anews

fabiociarla : PETILIA EXPERIENCE SABATO 12 SETTEMBRE – Il TERRITORIO DEL GRECO DI TUFO E LA BATTAGLIA CONTRO IL BIODIGESTORE… -

Ultime Notizie dalla rete : Petilia Experience Petilia Experience, focus sul territorio del Greco di Tufo ROMA on line