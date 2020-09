Paura per Ciccio Graziani, l’ex Torino cade in casa: fratture alle costole e ricovero in ospedale. I dettagli (Di martedì 8 settembre 2020) Brutta disavventura per Francesco Graziani, meglio noto come Ciccio, ex attaccante di razza e vincitore di uno storico scudetto con la maglia del Torino nel 1976. L'ex tecnico ed apprezzato opinionista televisivo è ricoverato da alcuni giorni all'ospedale San Donato di Arezzo in seguito ad un incidente domestico, una caduta all'interno della sua abitazione, a causa della quale avrebbe riportato diverse fratture alle costole. Dopo una serie di accertamenti approfonditi eseguiti nel reparto rianimazione del complesso ospedaliero, Graziani, in seguito ad un progressivo miglioramento delle sue condizioni generali ed al confortante esito degli esami, sarebbe stato trasferito in un reparto di degenza ordinaria. Campione del Mondo con l'Italia di ... Leggi su mediagol

Ultime Notizie dalla rete : Paura per Sbandano e finiscono in un frutteto: paura per un gruppo di ragazzi Vivere Fano Repubblica Ceca: due positivi al coronavirus, cambiano il c.t. e tutti i convocati

Una Repubblica Ceca diversa dal solito, quella che ha perso in Nations League 2-1 contro la Scozia. Nessuno dei 24 giocatori inizialmente convocati dal ct ceco Silhavy ha preso parte alla sfida di Olo ...

F1 – Il ritorno della paura nel reparto corse Ferrari

Louis Camilleri Sabato ha ribadito che è contrario a rivoluzionare il reparto corse Ferrari, dove però è tornato il timore di sbagliare come nel 2016 e gli aggiornamenti rimangono bloccati a Maranello ...

