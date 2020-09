Pandemie: Quammen e la patologa ci ricordano perché la ricerca scientifica non è un optional (Di martedì 8 settembre 2020) Pandemia o no, Mantova supera le avversità organizzative e non rinuncia al suo Festival della letteratura che, con la sua nascita e l'inaspettata risposta entusiasta del pubblico, ha dato il via alla ... Leggi su globalist

Ultime Notizie dalla rete : Pandemie Quammen Pandemie: Quammen e la patologa ci ricordano perché la ricerca scientifica non è un optional Globalist.it Pandemie: Quammen e la patologa ci ricordano perché la ricerca scientifica non è un optional

Pandemia o no, Mantova supera le avversità organizzative e non rinuncia al suo Festival della letteratura che, con la sua nascita e l’inaspettata risposta entusiasta del pubblico, ha dato il via alla ...

"I corsi di recupero funzionano. Ma la scuola resta una bomba"

Se potesse, a tutti i suoi ragazzi - 1860 studenti suddivisi tra otto classi liceali e due plessi, questo di piazza Ascoli e l'altro in via Pisacane, a cui sono abbinate altrettante scuole Medie - con ...

Pandemia o no, Mantova supera le avversità organizzative e non rinuncia al suo Festival della letteratura che, con la sua nascita e l’inaspettata risposta entusiasta del pubblico, ha dato il via alla ...Se potesse, a tutti i suoi ragazzi - 1860 studenti suddivisi tra otto classi liceali e due plessi, questo di piazza Ascoli e l'altro in via Pisacane, a cui sono abbinate altrettante scuole Medie - con ...