NBA Playoff 2020, Milwaukee Bucks-Miami Heat in tv: data, canale e orario gara-5 (Di martedì 8 settembre 2020) Milwaukee Bucks-Miami Heat, gara-5 valida per il secondo turno dei Playoff NBA 2020. Nel quarto atto gli uomini di Budenholzer hanno evitato lo sweep e trionfato 118-115 al supplementare nonostante l’infortunio di Giannis Antetokounmpo occorso nel secondo quarto. Le chiavi della squadra sono quindi passate a Khris Middleton, autore di 36 punti, 8 rimbalzi e 8 assist.Miami ha perso un’ottima chance per staccare il pass per le finali di Conference: non è bastata una prestazione da 26+12+8 di Bam Adebayo. La banda di Spoelstra ha tuttavia sulla racchetta un altro match point, da usare stanotte.Appuntamento a partire dalle ore 00:30 di mercoledì 9 settembre, in tv su Sky Sport NBA e in diretta streaming su Sky Go per gli abbonati. Leggi su sportface

