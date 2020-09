Lutto a Senago e a Bollate per la scomparsa di don Antonio Longoni (Di martedì 8 settembre 2020) Lutto per la scomparsa di don Antonio Longoni, ex parroco di Castelletto che ha trascorso a Senago 13 lunghi anni. Si è spento all’età di 70 anni dopo una lunga lotta contro una malattia. Ordinato sacerdote nel 1976 ha trascorso 8 anni a Monza come vicario parrocchiale a San Biagio per poi essere trasferito a … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

È morto don Antonio Longoni, aveva 70 anni. Era a capo della Comunità pastorale di Lesmo, Camparada e Correzzana dal 2015. I funerali si terranno giovedì 10 settembre alle 10.30 all’oratorio di Lesmo.

Lutto a Senago, scompare all'improvviso a 56 anni: ultimo saluto a 'Gigi'

"Oggi il nostro carissimo amico compagno confratello Gigi, una persona davvero buona e speciale per noi e per il nostro paese, ci ha lasciati". È con queste parole che l'associazione Confraternita del ...

