Il giallo di Crema: oggi perizia nel caso Beccalli (Di martedì 8 settembre 2020) Condotta la perizia sui resti carbonizzati e ritrovati nella Fiat Panda di Sabrina Beccalli Hanno dato esito chiaro i risultati della perizia condotta sui resti carbonizzati ritrovati sulla macchina della Beccalli: si tratterebbe di resti umani e non di resti animali. I piccoli resti ritrovati forniranno anche indicazioni precise circa l’identità e, dunque, la conferma … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

stalkingitaly : Morte di Sabrina Beccalli, svolta nel giallo: sono umane le ossa trovate nell’auto bruciata - MilanoSpia : Svolta nel giallo di Crema: sono umane le ossa nell’auto bruciata di Sabrina Beccalli - WelfareNetwork : CREMA - GIALLO VERGONZANA: OGGI LA VERITA'- LA EX DI PASINI SOTTO SCORTA - brongosalvatore : RT @Corriere: ?? La svolta nel giallo di Crema - Corriere : ?? La svolta nel giallo di Crema -

e tentata strage: dato che ha cercato anche di far esplodere la palazzina- dove ha compiuto l'omicidio -con una bombola di gas per far sparire le prove. Due donne cremonesi Annalisa Malara e Claudia B ...Ha probabilmente detto la verità Alessandro Pasini, 45enne di Crema unico accusato di omicidio volontario di Sabrina Beccalli, 39enne vicina di casa sparita dal giorno di Ferragosto, quando ha ammesso ...