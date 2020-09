Guardare James Rodriguez all’Everton e provare un po’ di invidia (Di martedì 8 settembre 2020) Il Napoli che forse adesso si schiera col 4-2-3-1. Un acquisto ad effetto, che ha addirittura riscritto il record di spesa della storia del club. Tutto ricorda la scorsa estate, quando c’era la voglia fortissima di vedere James Rodriguez in azzurro, che a qualcuno non era passata nemmeno quest’anno, anche se non c’era Carlo Ancelotti che lo avrebbe voluto così tanto. E alla fine ce l’ha fatta, grazie all’Everton che non ha nemmeno dovuto compiere un investimento così enorme per prenderlo: circa 25 milioni di euro e al colombiano un contratto da quasi 4,5 milioni all’anno. È vero che le richieste del Real Madrid potevano sembrare un po’ eccessive. D’altronde nemmeno il Napoli ha mai mostrato una certa flessibilità nelle trattative, a partire dal costo del cartellino passando per ... Leggi su ilnapolista

