Città di Avellino, blindata la porta con l'arrivo di Esposito

Avellino – La Città di Avellino SSD comunica l'ingaggio del portiere Raffaele Esposito. Il calciatore cresce nelle giovanili del Napoli per poi giocare in serie C2 con l'Aversa Normanna. L'anno successivo passa alla Nocerina, in Lega Pro, diventando il portiere titolare. Nella stagione successiva giunge al Perugia, con cui vince il campionato di Lega Pro e difende i pali nella vittoria ottenuta in Supercoppa. Salernitana, Paganese e Tuttocuoio sono le altre esperienze tra i professionisti. Portiere esperto, fisicamente strutturato, porta in dote il suo bagaglio di esperienza, nonostante abbia soltanto 26 anni. "Mi aspetto molto da me stesso per aiutare la squadra a raggiungere quanto prima l'obiettivo ...

