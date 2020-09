Cesare Battisti ha iniziato lo sciopero della fame (Di martedì 8 settembre 2020) Cesare Battisti inizia lo sciopero della fame e delle terapie per protestare contro l'isolamento 'illegittimo' a cui viene sottoposto nel carcere di Oristano. 'Avendo esaurito ogni altro mezzo per far ... Leggi su globalist

MediasetTgcom24 : Cesare Battisti inizia lo sciopero della fame - repubblica : Cesare Battisti: 'Inizio lo sciopero della fame' - luisa_chiari : RT @FQLive: #ULTIMORA Cesare Battisti, il giudice: 'Scarcerazione anticipata per buona condotta' - infoitinterno : Cesare Battisti, l’annuncio dal carcere: “Inizio lo sciopero della fame e il rifiuto della… - infoitinterno : Cesare Battisti: «Comincio lo sciopero della fame» -