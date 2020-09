Calciomercato Lazio, all-in su Kumbulla: il Verona vuole la cessione, biancocelesti in pole. Le ultime (Di martedì 8 settembre 2020) La Lazio vicina a chiudere il colpo in difesa.Lazio, Milinkovic-Savic: “Non vediamo l’ora di ricominciare, c’è voglia di migliorarsi”Nonostante la concorrenza spietata, i biancocelesti sarebbero pronti ad aggiudicarsi il cartellino di Marash Kumbulla. Il difensore albanese proveniente dal vivaio dell'Hellas Verona è stato protagonista di un ottima prima stagione in Serie A proprio con la maglia degli scaligeri. Il giovane classe 2000 è iniziato così ad interessare a molti top club del campionato italiano, su tutti proprio i capitolini che sembrerebbero aver vinto definitivamente la concorrenza per l'acquisto del centrale. Nelle ultime settimane , infatti, l'Inter - in pole per concludere la ... Leggi su mediagol

DiMarzio : #Calciomercato | #Lazio, ecco #Fares - DiMarzio : #Lazio - #Muriqi, le ultime sulla trattativa col #Fenerbahce - DiMarzio : #Lazio - #Muriqi sempre più vicini - cmdotcom : #Lazio e #Acerbi , è l'ora del confronto: l'ipotesi della multa e le ultime sul rinnovo - Mediagol : #Calciomercato #Lazio, all-in su Kumbulla: il Verona vuole la cessione, biancocelesti in pole. Le ultime… -