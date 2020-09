Azzolina: test a campione agli studenti durante l’anno (Di martedì 8 settembre 2020) Il rischio di contagio zero non esiste, nemmeno a scuola. È con questa consapevolezza che la Ministra Azzolina ha deciso di effettuare dei test a campione per gli studenti durante l’anno scolastico, nell’ottica del senso di responsabilità per tutti coloro che sono implicati nelle istituzioni scolastiche. “durante l’anno saranno fatti test a campione anche agli studenti, il rischio zero non esiste, proviamo a ridurlo il più possibile per avere la massima sicurezza. I test sierologici al personale scolastico ci sono, tanto personale li sta facendo” sono state le parole della ministra, nonostante i dati non siano confortanti (solo un docente su ... Leggi su quotidianpost

