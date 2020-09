Annunciata Xbox Series S ad un prezzo mai visto! (Di martedì 8 settembre 2020) by Hynerd.it Chiacchierata per mesi sotto lo pseudonimo Lockhart, Xbox Series S è stata finalmente Annunciata da Microsoft che ne rivela a sorpresa anche il prezzo. Series S sarà la sorella minore di Series X, ma al momento non ne conosciamo le caratteristiche specifiche. Ad un prezzo estremamente competitivo di 299$, Microsoft assicura l’ingresso, con qualche compromesso, nella Next-Gen. Se l’ammiraglia sarà una macchina da 8k, 120fps e Ray-tracing integrato, una console da 300 dollari sarà probabilmente più simile ad Xbox One … su: Leggi su hynerd (Di martedì 8 settembre 2020) by Hynerd.it Chiacchierata per mesi sotto lo pseudonimo Lockhart,S è stata finalmenteda Microsoft che ne rivela a sorpresa anche ilS sarà la sorella minore diX, ma al momento non ne conosciamo le caratteristiche specifiche. Ad unestremamente competitivo di 299$, Microsoft assicura l’ingresso, con qualche compromesso, nella Next-Gen. Se l’ammiraglia sarà una macchina da 8k, 120fps e Ray-tracing integrato, una console da 300 dollari sarà probabilmente più simile adOne … su:

coditalianews : ?? BREAKING NEWS ?? ????? ??? ???? ??? ???: Annunciata la BETA di Call of Duty #BlackOpsColdWar • 8-9 Ott. (Preorder… - infoitscienza : Xbox Series S annunciata ma One X in tendenza. La confusione regna sovrana tra i nomi dell'universo Xbox - GamingTalker : Gears Tactics, annunciata la data di uscita delle versioni per console, sarà gioco di lancio di Xbox Series… - Eurogamer_it : Annunciata la data di uscita ed il prezzo di #XboxSeriesX. - RPGamer33410276 : RT @IGNitalia: BREAKING: Microsoft annunciata prezzo, data di uscita e apertura dei pre-order per #XboxSeriesX. Tutti i dettagli sul lancio… -