Addio a Pasquale Casillo il presidente del Foggia dei miracoli (Di martedì 8 settembre 2020) I più giovani non sapranno nemmeno chi fosse. Lui, Pasquale Casillo, è stato uno degli ultimi presidenti del calcio old style. Arrivò dopo Rozzi, Anconetani. Ma lasciò un segno non meno marcato nel calcio. La sua immagine e la sua storia resteranno calcisticamente per sempre legati al Foggia di Zeman (e di Peppino Pavone) con cui raggiunse la Serie A. Oggi, è morto a 71 anni. E stato editore del Roma, ed è sempre stato soprannominato il re del grano. Era di San Giuseppe Vesuviano. In realtà quello tra Casillo e Zeman fu un rapporto anche tormentato. Alla fine degli anni Ottanta, Casillo lo esonerò perché aveva scoperto un abboccamento del boemo col Parma. Il Corriere ricorda che quel Foggia raggiunse la B con Caramanno in ... Leggi su ilnapolista

