Zanetti: “Nessuna trattativa con il Barça per Lautaro. Messi? L’Inter non era in grado di fare un’offerta” (Di lunedì 7 settembre 2020) In un’intervista al portale argentino TyC Sport, Zanetti ha parlato del futuro di Lautaro e di Messi. Sull’attaccante argentino in forza all’Inter, il vicepresidente nerazzurro ha negato qualsiasi trattativa con il Barcellona: “In questo momento non c’è trattativa. Lautaro sa di essere in una grande società e qui sta crescendo molto grazie al grande lavoro del nostro allenatore”. E sull’eventualità di un’offerta dell’Inter a Messi, un’altra smentita: “No. Il nostro mercato passa attraverso opportunità in cui dobbiamo prima vendere e poi comprare perché c’è un regolamento, che è il fair play finanziario, che deve essere rispettato ed ... Leggi su alfredopedulla

