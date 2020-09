Svezia, tre minorenni segregati in casa per paura del Covid (Di lunedì 7 settembre 2020) Tre minorenni sono stati rinchiusi in casa dai genitori per paura del contagio da Covid-19. I bambini erano rinchiusi in stanze sigillate con assi e chiodi. È successo in Svezia. Qui una coppia di genitori ha tenuto i suoi tre figli rinchiusi in casa per quattro mesi. Tutto a causa paura del Covid-19. I due coniugi … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Clac3x : RT @fanpage: Tre fratellini sono stati tenuti segregati in casa per oltre quattro mesi. Il tribunale ha deciso di sottrarli alla famiglia d… - jimihendrix1980 : RT @fanpage: Tre fratellini sono stati tenuti segregati in casa per oltre quattro mesi. Il tribunale ha deciso di sottrarli alla famiglia d… - fanpage : Tre fratellini sono stati tenuti segregati in casa per oltre quattro mesi. Il tribunale ha deciso di sottrarli alla… - RAFALOCA1 : @queequeg1901 Aspetta due settimane e vedrai gli ospedali al collasso! Cazzo, queste due settimane durano da tre m… - Rokkaforte71 : @AMorelliMilano In Svezia si usano due Max tre libri. Li da la scuola gratuitamente, insieme ad un portatile o un t… -

Ultime Notizie dalla rete : Svezia tre Svezia, tre minorenni segregati in casa per paura del Covid Inews24 Svezia, figli chiusi in casa per quattro mesi per paura del Covid

In Svezia una coppia di genitori ha tenuto i figli chiusi in casa per quattro mesi a causa della paura del Covid. I due genitori hanno ritirato i tre figli da scuola subito dopo l’inizio della prima o ...

Svezia, chiudono i figli in casa per quattro mesi per paura del Coronavirus

Tre fratellini sono stati tenuti segregati in casa per oltre quattro mesi. È accaduto in Svezia, dove due genitori hanno ritirato i figli da scuola poco dopo l'inizio della prima ondata del contagio, ...

In Svezia una coppia di genitori ha tenuto i figli chiusi in casa per quattro mesi a causa della paura del Covid. I due genitori hanno ritirato i tre figli da scuola subito dopo l’inizio della prima o ...Tre fratellini sono stati tenuti segregati in casa per oltre quattro mesi. È accaduto in Svezia, dove due genitori hanno ritirato i figli da scuola poco dopo l'inizio della prima ondata del contagio, ...