Suarez Juventus, ecco quando verrà annunciato: le cifre dell’ingaggio (Di lunedì 7 settembre 2020) Suarez Juventus- Ormai ci siamo. Mancano solamente pochi dettagli per il passaggio di Suarez in maglia bianconera. Un annuncio che arriverà solamente dopo che l’attaccante uruguaiano avrà ottenuto il passaporto comunitario. Suarez sosterrà un esame d’italiano nel corso dei prossimi giorni per procedere con le pratiche burocratiche, poi ci sarà il completo via libera per il trasferimento a Torino. Suarez Juventus, le cifre dell’ingaggio: i dettagli Suarez guadagnerà circa 7 milioni di euro a stagione a salire, fino ad arrivare a circa 10,5 milioni di euro a stagione. Contratto di tre anni. Queste le indiscrezioni riportate dalla Spagna. Leggi anche:De Ligt Juventus, senti Bonucci: ... Leggi su juvedipendenza

