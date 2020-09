Squalifica Djokovic, Paul rincara la dose: “Kyrgios sarebbe andato in prigione” (Di lunedì 7 settembre 2020) Novak Djokovic si è reso protagonista di una clamorosa leggerezza, la quale ha comportato la Squalifica dagli Us Open 2020. Il serbo ha colpito involontariamente una giudice di sedia alla gola, nel tentativo di sfogare la propria rabbia dopo un importante game perso: estromissione immediata dal torneo, fra le polemiche generali. Nick Kyrgios ha commentato il tutto con la consueta ironia, chiedendo ai propri seguaci sui social per quanti anni lo avrebbero Squalificato se fosse stato lui il ‘colpevole’ del gesto. Lo statunitense Tommy Paul ha rincarato la dose, rispondendo alla provocazione dell’australiano: “In questo momento staremmo pagando la cauzione per farti uscire di prigione“, estremizzando e alludendo ad un eventuale provvedimento penale nei ... Leggi su sportface

Non sarà uno tra Novak Djokovic, Rafa Nadal e Roger Federer a vincere un torneo del grande slam. Nel corso della serata di ieri, mentre il serbo era impegnato nel suo ottavo di finale contro Carreno B ...

Qualcosa che accade davvero rado in un campo da tennis è successo a New York dove Nole Djokovic, il numero 1 del mondo e super favorito per la vittoria degli US Open, è stato squalificato per aver tir ...

