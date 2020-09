Si appende a una trave per fare un foto, ma le crolla tutto in testa: 43enne muore a Tirrenia (Di lunedì 7 settembre 2020) Pisa, 7 set – Quanto vale la vita? Meno di uno scatto fotografico, meno della speranza di racimolare un po’ di like sui social. E’ quello che vene da pensare apprendendo della drammatica vicenda di Eleonora Parisi, 43 anni, morta per aver voluto a tutti i costi scattare una fotografia di lei appesa a una trave, che le è stata fatale. La donna, di Settimo Torinese, si trovava a Tirrenia assieme al compagno. Durante una passeggiata nei pressi della piazza principale del paese i due avevano notato la presenza di un giardino privato di pertinenza dello stabilimento balneare Imperiale, decorato con statue e strutture in cemento a ricordare – un po’ pacchianamente – i fasti dell’antica Roma. La tragedia Gli arredi kitsch della struttura devono essere sembrati irresistibili ai ... Leggi su ilprimatonazionale

