Playoff Nba 2020: Lakers superiori ai Rockets in gara-2, non deludono James-Davis (Di lunedì 7 settembre 2020) I Los Angeles Lakers hanno sconfitto gli Houston Rockets con il punteggio di 117-109, in gara-2 del secondo turno dei Playoff Nba 2020. Serie in parità, dunque, grazie al duo straripante formato da LeBron James e Anthony Davis: 28 punti, 11 rimbalzi, e 9 assist per l’icona classe ’84 e 34 punti, 10 rimbalzi e 4 assist per la ‘spalla’. Successo importante per il team californiano, il quale è riuscito a contenere un James Harden comunque ottimo dal punto di vista realizzativo (27 punti) e ha mostrato grande personalità mediante l’apporto offensivo dei propri singoli, esaltati da un’armonia collettiva assente in gara-1. Spettacolo ed emozioni, ma, come spesso capita, decide LeBron. Leggi su sportface

sportface2016 : #NBAPlayoffs: #Lakers superiori ai #Rockets in gara-2, decisivi #LeBron e #Davis - sportli26181512 : Playoff NBA, risultati della notte: LeBron&Davis trascinano i Lakers: 1-1 con i Rockets: I gialloviola pareggiano l… - GruwFrequency : RT @rprat75: Ho scritto dell'orgoglio dei Bucks che forzano gara 5 infliggendo la prima sconfitta dei playoff agli Heat dopo un supplementa… - OA_Sport : NBA Playoff 2020: i Bucks evitano lo sweep nonostante l’infortunio di Antetokounmpo. I Lakers impattano sull’1-1 la… - zazoomblog : NBA Playoff 2020: il tabellone completo e gli accoppiamenti - #Playoff #2020: #tabellone #completo -