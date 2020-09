Per un pugno di dollari: stasera su Rai Movie il film con musiche di Ennio Morricone (Di lunedì 7 settembre 2020) stasera su Rai Movie, alle 21:10, va in onda Per un pugno di dollari, primo capitolo della celebre Trilogia del dollaro, diretta da Sergio Leone, con musiche di Ennio Morricone. stasera su Rai Movie alle 21:10 torna in TV Per un pugno di dollari, primo capitolo di quella "Trilogia del dollaro" che ha reso celebre nel mondo il nome del suo regista, Sergio Leone, del suo protagonista, Clint Eastwood, e del compositore di quelle colonne sonore che chiunque ha fischiettato almeno una volta nella vita: Ennio Morricone. Un pistolero solitario, Joe (Clint Eastwood), giunge in una cittadina al confine tra Stati Uniti e Messico. Questo luogo è dominato da due famiglie ... Leggi su movieplayer

