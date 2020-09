Pallina in gola: Djokovic perde punti e migliaia di dollari (Di lunedì 7 settembre 2020) Oltre che l’imbattibilità nel 2020, la squalifica agli US Open costerà al serbo quattrini e prestigio. Leggi su media.tio.ch

AlbeGhirla : RT @Ticinonline: Pallina in gola: Djokovic perde punti e migliaia di dollari #djokovic #usopen #squalifica #sanzioni @usopen https://t.… - Ticinonline : Pallina in gola: Djokovic perde punti e migliaia di dollari #djokovic #usopen #squalifica #sanzioni @usopen - emilioaurilia : Ieri agli Open di tennis una giudice arbitro, colpita alla gola da una pallina, ha mostrato difficoltà respiratorie. Covid?????????????????????? - marcogera : #Djokovic palesemente non lo ha fatto apposta, quello di lanciare la pallina verso il fondo è un gesto che fanno ce… - MattiaAltobelli : @paolo_gibilisco Coincidenze? Ha lanciato una pallina in gola ad un giudice di linea. -