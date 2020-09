Nazionali, si chiudono gli impegni dei giallorossi: Glik esulta con un gol (Di lunedì 7 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoFinisce con 4 gare all’attivo, altrettante presenze da titolare, un gol e due cartellini gialli, la doppia uscita in Uefa Nations League di Artur Ionita e Kamil Glik. Il centrocampista moldavo, passato poche settimane fa al Benevento, ha disputato due gare nella League C della nuova competizione europea della Uefa, ottenendo un pari in casa contro il Kosovo (1-1) ed una sconfitta in Slovenia per 1 a 0. E’ andata certamente meglio al nuovo centrale giallorosso Kamil Glik che ha trovato la via della rete con la maglia della sua Polonia sul campo della Bosnia. Il momentaneo pari dell’ex monegasco è arrivata sul finire di primo tempo, prima della rete decisiva del connazionale Grosicki che è valso il riscatto dei suoi dopo il ko contro l’Olanda. La Polonia, infatti, ... Leggi su anteprima24

È stato firmato questa sera dal premier Giuseppe Conte il nuovo Decreto del presidente del Consiglio contenente la proroga di 30 giorni delle misure per l'emergenza coronavirus. Il documento porta qui ...

