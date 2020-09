Mihajlovic è guarito dal Covid, domani di nuovo in campo (Di lunedì 7 settembre 2020) Sinisa Mihajlovic è ufficialmente guarito dal coronavirus. L’allenatore del Bologna, infatti, si è sottoposto a due tamponi ed entrambi sono risultati negativi. Questo vuol dire che è stato in grado di sconfiggere il virus. L’OMS infatti ha specificato nelle sue linee guida che si può considerare una persona completamente guarita dall’infezione solo a seguito di due tamponi risultati negativi nell’arco di 24 ore. Già nella giornata di domani, Sinisa sarà al centro tecnico di Casteldebole per dirigere la sua squadra e riprendere la sua attività. Dal 23 agosto il tecnico stava continuando a lavorare, ma da remoto, gestendo il suo team attraverso i mezzi informatici. Dopo aver ricevuto l’ok dall’ASL, ora Sinisa potrà dedicarsi alla sua ... Leggi su quotidianpost

