Marani: “Centrocampo della Juventus deludente. Con McKennie e Arthur…” (Di lunedì 7 settembre 2020) Uno dei punti dolenti della Juventus dello scorso anno è stato il centrocampo. Da molti tifosi ed opinionisti è stato giudicato un reparto con poca qualità e poca tecnica. Numeri alla mano, la mediana della ex squadra di Maurizio Sarri è stata davvero deludente, con soli 7 gol realizzati in totale ed un numero molto alto di palloni persi nel corso della passata stagione. Sotto accusa anche le scelte societarie con Fabio Paratici nel mirino, in quanto avrebbe acquistato giocatori non congeniali all’idea di gioco che aveva in mente l’ex allenatore bianconero. Ma non è tutto: la mancata cessione di Blaise Matuidi e di Sami Khedira ha fatto storcere il naso a parecchi tifosi, che quest’anno si aspettano un centrocampo ben diverso. LEGGI ANCHE: ... Leggi su tuttojuve24

TUTTOJUVE_COM : Marani: 'Preferisco Dzeko a Suarez. McKennie mi piace, alla Juve serve un centrocampo fisico per reggere un grande… - junews24com : Marani: «McKennie? Una cosa mi ha colpito. Il centrocampo Juve ha deluso» - - junews24com : Marani: «Dzeko, Milik o Suarez per la Juve? Scelgo Edin, ma il problema è un altro» - -

Ultime Notizie dalla rete : Marani “Centrocampo