Luna di Miele | un romanzo per Vanity Fair – 13ª puntata

Ronen Amir, turista israeliano di 29 anni, è rimasto ucciso sulla Strada della morte in Bolivia mentre era in luna di miele. La sua vedova, Maya Amir, è in lutto. Quando Omri, un giovane divorziato ch ...

Tobias Menzies: 10 cose che non sai sull’attore

10. Nato il 7 marzo del 1974 nel quartiere di Hammersmith, a Londra, Tobias Menzies è figlio di Gillian Simpson, un’insegnante e di Peter Menzier, un produttore radiofonico della BBC. Insieme al frate ...

