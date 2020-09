Locatelli: «Ho passato dei momenti difficili, ora mi godo questo splendido momento» (Di lunedì 7 settembre 2020) Manuel Locatelli ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria dell’Italia contro l’Olanda. Le sue parole Manuel Locatelli ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria dell’Italia contro l’Olanda. Queste le parole del centrocampista che questa sera ha esordito in azzurro. ESORDIO – «Esordio dei sogni, penso sia il momento più bello della mia carriera. Dedico questo obiettivo alla mia famiglia e alla mia ragazza, che sono stati sempre vicini anche nei momenti difficili. Ora voglio togliermi altre soddisfazioni». ITALIA – «È stato semplice scendere in campo. Quando giochi con con calciatori forti è più facile. Voglio spendere una parola per Bonucci e Chiellini che mi hanno aiutato molto ... Leggi su calcionews24

Amsterdam (Olanda), 7 settembre 2020 - Secondo impegno in Nations League per la Nazionale di Roberto Mancini, attesa stasera (ore 20.45) dal confronto con l'Olanda.

