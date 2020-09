Kylian Mbappé positivo al coronavirus (Di lunedì 7 settembre 2020) Kylian Mbappé positivo al coronavirus. La conferma è arrivata alla Federazione francese PARIGI (FRANCIA) – Kylian Mbappé positivo al coronavirus. A dare l’indiscrezione è stato France Football mentre poco dopo è arrivata la conferma dalla Federazione francese. Il giocatore è asintomatico e in isolamento a casa in attesa di poter tornare in campo per iniziare la stagione. Uno stop sicuramente pesante per la squadra parigina che deve rinunciare ad altri sei giocatori sempre per il Covid-19. Per l’ex Monaco certe le assenze contro Lens (10 settembre) e Olympique Marsiglia (13 settembre) mentre si spera di poterlo recuperare per le altre sfide. Mbappé trovato positivo durante il ritiro con la ... Leggi su newsmondo

