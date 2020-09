Keanu Reeves: ecco perché non voleva recitare in Speed (Di lunedì 7 settembre 2020) Keanu Reeves non amava il genere action e non aveva nessuna intenzione di recitare in Speed, come ricorda il regista Jan De Bont. Il regista di Speed, Jan De Bont, ha svelato il motivo per cui Keanu Reeves non voleva recitare in una delle pellicole che lo hanno reso una star: a quanto pare il divo canadese "aveva paura" del ruolo. "Keanu sperava che gli venissero offerti più ruoli drammatici, ma il suo manager lo ha convinto ad accettare Speed" ha svelato Jan De Bont a Vulture. "Lui odiava l'azione e odiava gli stunts! Aveva paura. All'epoca era un attore promettente con aspirazioni di fare teatro drammatico". Il regista ricorda: "Ce l'ho messa tutta a convincerlo a fare le cose che volevo che ... Leggi su movieplayer

