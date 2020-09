Inter, Esposito: “Amo i nerazzurri. Deciderò il futuro col club” (Di lunedì 7 settembre 2020) “Se resterò all’Inter? Non lo so, decideremo insieme con il club e con il mio agente quel che è meglio“. Queste le dichiarazioni di Sebastiano Esposito, giovane attaccante dell’Inter, ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’. “Io posso dire che amo l’Inter, fin da piccolo – ha spiegato il 18enne – Mi ha aiutato nei momenti di difficoltà, è stata una seconda famiglia e il direttore del settore giovanile Roberto Samaden è stato per me un secondo padre. Se dovrò andare in prestito, dovrò dare il massimo per poi tornare all’Inter. Quello è il mio obiettivo: giocare nell’Inter il più a lungo possibile“. Poi sui punti di riferimento nello spogliatoio: ... Leggi su sportface

