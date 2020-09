Il mega yacht del futuro ha le sembianze di un cigno (Di lunedì 7 settembre 2020) Elegante come un cigno, possente – e sì, anche potenzialmente costoso – come pochi mega yacht al mondo. È un progetto che guarda al futuro strizzando l'occhio agli anni '80, quello presentato proprio in questi giorni dal visionario designer viterbese Pierpaolo Lazzarini: il suo Avanguardia è un sogno a occhi aperti di lusso e tecnologia, pronto a trasformarsi in un vero e proprio cigno dei mari, con tanto di testa reclinabile che funge sia da torre di controllo sia da mini jet ausiliario. Per la gioia degli appassionati delle grandi saghe di robot in chiave manga. Lazzarini Design - AvanguardiaIn particolare, questo mega yacht è stato pensato per montare un motore centrale Mtu Rolls-Royce, capace di raggiungere una velocità ... Leggi su gqitalia

Il megayacht Lady MM è affondato: ecco il momento in cui cola a picco, divorato dalle fiamme

Ecco il "Bold", mega yacht da 100 milioni di dollari

Al largo di Ventimiglia da un paio di giorni c’è un mega yacht con tanto di elicottero a bordo. E’ il «Bold» del businessman tedesco Guido Krass. Uno yacht da 85 metri (278 piedi) progettato dal ...

Avanguardia, lo yacht a forma di cigno che si ispira a Mazinga

Ideato dal designer Pierpaolo Lazzarini, è al momento solo un concept: per la sua realizzazione, i costi stimati sono circa mezzo miliardo di euro. L’imbarcazione, lunga 137 metri, si caratterizza per ...

