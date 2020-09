Gemma Galgani prima e dopo il lifting: dietro la chirurgia il riscatto (FOTO) (Di lunedì 7 settembre 2020) Per Gemma Galgani il lifting non è solo una questione di chirurgia estetica, di voler apparire più bella, almeno secondo quello che è il racconto fatto prima di finire in sala operatoria. Nella puntata di Uomini e Donne di oggi 7 settembre 2020 abbiamo assistito al percorso fatto da Gemma che ha deciso a 71 di sottoporsi a un piccolo intervento per “togliere i segni della stanchezza” dal suo volto. E bisogna dire che a differenza del risultato molto visibile che era arrivato quando si era rifatta i denti, in questo caso, se non ci fosse stato tutto il video di presentazione, non è detto che ci saremmo subito resi conto del lifting. Per un motivo molto semplice: la bravura del chirurgo che non ha minimamente cambiato i lineamenti ... Leggi su ultimenotizieflash

