FIFA 21: come sfruttare al meglio le 10 ore di prova su EA Play (Di lunedì 7 settembre 2020) In questo nuovo video, in ottica FIFA 21, John ci mostra tutto quello che DOVETE fare, ma soprattutto quello che NON DOVETE fare, durante le 10 ore di EA Play, per partire alla grande in FUT21. Ricordiamo che il nuovo capitolo del titolo calcistico di EA Sports sarà disponibile dal 9 ottobre su PS4, Xbox One e PC ed … L'articolo proviene da FUT Universe. Leggi su imiglioridififa

Siamo arrivati alla fine della stagione di Fifa 20 e grazie ad un sito possiamo saperne di più sui quasi 35 milioni di giocatori del calcio firmato da EA Sports su Playstation 4. Trovate tutti i dati ...

Accardi (Ag.FIFA): "Ibra sa spostare gli equilibri. Palma a Sarri e Allegri, Ronaldo..."

Beppe Accardi, agente Fifa, ha parlato ai microfoni di TMW. Osimhen il vero e unico colpo in Serie A finora? "Finalmente c'è una società che ha il coraggio di andare a prendere giocatori forti ma giov ...

