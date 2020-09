Dear Comrades!, la recensione: la fine degli ideali (Di lunedì 7 settembre 2020) La recensione di Dear Comrades, il nuovo film di Andrei Konchalovsky, presentato in concorso a Venezia 77. Per iniziare la recensione di Dear Comrades vogliamo sottolineare sin da subito la scelta stilistica del regista Andrei Konchalovsky. Il suo nuovo film, presentato in Concorso a Venezia 2020, è girato in bianco e nero e in 4:3. Una scelta che vuole, sin dalla decisione di inserire l'inno dell'U gracchiante - come appartenente a un vinile ormai consumato - nei titoli di testa, mettere in scena qualcosa che non esiste più, di antico. Le prime immagini ci mostrano invece una coppia, appena dopo aver fatto l'amore, che discute sull'attualità socio-economica dell'U del 1962, anno in cui è ambientato il film, ... Leggi su movieplayer

1962. L'Unione Sovietica è impegnata a mantenere vivi gli ideali comunisti sotto Krusciov e a non perdere il passo con gli Stati Uniti. La cittadina di Novocherkassk, nella regione del fiume Don quasi ...

Dear Comrades! si basa su una storia rimasta insabbiata fino al 1992 quando è stata avviata un’inchiesta. A Novocherkassk, tra il 1° e il 2 giugno 1962 uno sciopero di lavoratori in una fabbrica di lo ...

