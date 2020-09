Coronavirus, i dati – 1.108 nuovi contagi e 12 morti. Calano i tamponi: 25mila in meno di ieri (Di lunedì 7 settembre 2020) Calano ancora i casi di Coronavirus in Italia: 1.108 contagi registrati nelle ultime 24 ore, mentre ieri erano stati 1.297. Ma cala drasticamente anche il numero di tamponi effettuati: 52.553, 25mila in meno di ieri, quando erano stati circa 76.856. Aumentano le vittime: 12 in più da ieri. Secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute, in totale i casi sono ora 278.784, i decessi 35.553. Gli attualmente positivi aumentano di 915 unità, arrivando a quota 32.993. Ci sono 223 dimessi e guariti in più, che quindi adesso 210.238. Si guarda con attenzione alla situazione ospedaliera: 9 pazienti affetti da Coronavirus sono in terapia intensiva nelle ultime 24 ore, portando il totale a ... Leggi su ilfattoquotidiano

