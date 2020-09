Cina: Macron denuncia repressione Uiguri, 'inaccettabile' (Di lunedì 7 settembre 2020) PARIGI, 07 SET - La repressione contro la minoranza Uiguri in Cina è "inaccettabile" e la Francia la condanna "con la piu' grande fermezza": è quanto affermato dal presidente francese, Emmanuel Macron,... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Pollicino_Roma : @HuffPostItalia I cattivi I buoni -Trump -Merkel -Putin -Macron -Bolso… - antoplotty : Tutti i Paesi del mondo sono ancora alle prese con il #COVID?19...tutti tranne la #Cina, che inoltre risulta essere… - Maurizi51444228 : @JamesZaky @cicciogia @LelloEsposito5 ... vuoi vedere che lo ha introdotto, scientemente la Merkel è Macron ??? ...… - CrisGnesutta : @matt__vecchio Jacques #Attali, il maestro di #Macron, è convinto che la scienza darà la possibilità dell' omogenit… - mzeloni : RT @MaragnoThomas: INTERVISTA PESANTE Leggere con molta attenzione Non solo 5G. La Cina mira all'Africa, con l’aiuto di Macron. Parla Kie… -

Ultime Notizie dalla rete : Cina Macron

Corriere di Como

(ANSA) - PARIGI, 07 SET - La repressione contro la minoranza Uiguri in Cina è "inaccettabile" e la Francia la condanna "con la piu' grande fermezza": è quanto affermato dal presidente francese, Emmanu ...Roma, 7 set. (askanews) – La “corte” cinese all’Europa non perde d’intensità. Secondo quanto ha scritto oggi il South China Morning Post, il presidente Xi Jinping tenterà la prossima settimana – in un ...