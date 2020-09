Calciomercato, le notizie di oggi – Occasioni dal Psg, l’annuncio su Dzeko e le mosse di Torino, Genoa e Samp (Di martedì 8 settembre 2020) Calciomercato, le notizie di oggi – Il Psg ha accarezzato la possibilità di vincere la Champions League, il club francese ha dovuto fare i conti con il Bayern Monaco, i tedeschi si sono confermati superiori in finale dal punto di vista tecnico e fisico. E’ stato raggiunto l’ultimo atto della competizione, un risultato mai conquistato nella storia del club, i passi in avanti sono stati dunque importanti in attesa di altri innesti in grado di aumentare la qualità della squadra. Inevitabilmente ci saranno delle cessioni, il Psg ha bisogno di disponibilità economica. Non solo i problemi legati al Covid, con una serie di calciatori positivi, ma anche difficoltà sul fronte bilancio. Servirà incassare circa 70 milioni di euro, in particolar modo sono stati messi sul ... Leggi su calcioweb.eu

Salsomaggiore Terme, 7 Settembre 2020 – Dopo Primavera, Under 18, Under 17 e Under 16 del Parma Calcio 1913 che nelle scorse due settimane sono state in mini-ritiro a Salsomaggiore Terme, allenandosi ...

