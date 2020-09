Calcio: nuovo acquisto del Cagliari, stasera arriva Zappa (Di lunedì 7 settembre 2020) ANSA, - Cagliari, 07 SET - Rinforzo in arrivo per il Cagliari. Per la corsia esterna in difesa c'è Gabriele Zappa, classe 1999: stamattina ha effettuato le visite mediche a Villa Stuart a Roma e per ... Leggi su corrieredellosport

SkySport : Atalanta, Ilicic di nuovo a Zingonia. E i tifosi lo ricoprono di affetto - tuttosport : #Juve, preso #Iling: è il nuovo Sancho - MarekNapoli : RT @napolimagazine: MERCATO - Chiariello: 'La Juventus con gli acquisti aumenterà di nuovo il gap' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: BOLOGNA - Mihajlovic da domani di nuovo con la squadra - susydigennaro : RT @napolimagazine: BOLOGNA - Mihajlovic da domani di nuovo con la squadra -